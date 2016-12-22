Областная общественно-политическая газета
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30.11.2016
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№223 (5264) |
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Общество
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Встреча поколений

Рязанским школьникам рассказали о военных профессиях
Автор фото: Вячеслав Астафьев. На фото: Командир кадетского братства «Скобелевец» Николай Трубин (слева) беседует с юными пограничниками школы №33 г. Рязани
Фото автора.
На снимке: Командир кадетского братства «Скобелевец» Николай Трубин (слева) беседует с юными пограничниками школы №33 г. Рязани

Военно-патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину защищать» состоялась в отделе военного комиссариата Рязанской области по Московскому и Железнодорожному округам Рязани. В числе организаторов, помимо военкомата, – Рязанский региональный общественный фонд содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству».

На акцию пригласили учащихся кадетских классов из школ Рязани. Первыми приехали ребята из 54-й рязанской школы. Военно-ориентированные классы совместно с Рязанским военным автомобильным институтом в школе создали в середине 90-х годов прошлого века, а с 2007 года действует кадетское братство «Скобелевец». Ребята хотят быть похожими на своего земляка, великого полководца, уроженца села Заборово Александро-Невского района Михаила Скобелева. «Белый генерал», как звали Михаила Дмитриевича солдаты, не проиграл ни одного сражения. В боях он участвовал в белом кителе и на белом коне. Кадеты часто бывают на родине полководца.

Об этом командир кадетского братства «Скобелевец», одиннадцатиклассник Николай Трубин прямо в военкомате, перед началом акции, рассказал ребятам из пограничного класса 33-й рязанской школы. У них тоже есть свои кумиры. Например, выпускник школы, генерал-лейтенант ФСБ, Герой России Олег Михайлович Дуканов. Командир кадетов 54-й школы Николай Трубин тоже хочет стать военным.

– Мой прапрапрадедушка участвовал в Крымской войне 1853 –1856 годов, – говорит Николай Трубин. – Получается, что среди моих родственников шесть поколений военных. Прапрадед участвовал в Первой мировой войне, а два прадеда били врага во время Великой Отечественной войны. Отец окончил Рязанский военный автомобильный институт и сейчас служит в Рязанском высшем военном десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

О своих профессиях ребятам рассказали командир взвода РВВДКУ, вокалист ансамбля «Крылатая пехота» Константин Емельянов, курсант РВВДКУ Денис Крючихин, представитель регионального отделения общероссийской организации «Боевое братство» Валентин Родин, оператор боевых систем связи 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава Игорь Нестерович, заместитель командира роты по вооружению в/ч 01855 (Железнодорожные войска) Дмитрий Постников.

Президент Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян рассказал о Героях Советского Союза – рязанцах и о победе Красной Армии в битве под Москвой. Победа эта начиналась несколькими днями раньше на рязанской земле при освобождении Скопина и Михайлова от фашистов.

Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин, обращаясь к юному поколению, рассказал о том, что 25 ноября исполнилось ровно 75 лет с тех пор, как в его родное село Чернава вошли немцы. Парень тогда чудом остался жив. Немецкий офицер приставлял к его виску дуло своего пистолета, но стрелять не стал. В 17 лет Дмитрий Алексеевич попросился на фронт и дошел до Берлина. Сейчас ему уже за 90 лет, но ветеран почти ежедневно встречается с молодежью.

С кадетами в школах их руководители занимаются строевой, огневой, физической подготовкой, изучают военную историю. Ребята многое знают о полководцах и подвигах защитников Отечества, но считают, что такие акции, которую организовали для них в военкомате, им полезны.

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
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