Областная общественно-политическая газета
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30.11.2016
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№223 (5264) |
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Вести районов
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Вести районов

ПИТЕЛИНО. В Год пожарной охраны в системе МЧС школьники образовательных организаций района знакомятся с работой пожарных. Учащиеся 5-го класса школы районного центра совершили поездку в г. Сасово. Они побывали на экскурсии в пожарной части №19. Сотрудники пожарной части познакомили ребят с комплектацией пожарной машины, провели интерактивное занятие со снаряжением пожарного. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы рассказали школьникам о расследовании причин пожаров, познакомили их с оборудованием, которое применяется в работе инспекторов, а также еще раз напомнили о правилах противопожарной безопасности в зимний период.

СПАССК. В Доме культуры села Заречье прошел первый фестиваль гармонистов «Заречинские переливы». На него съехались гармонисты не только из Рязанской области, но и из Москвы, Луховиц и Тамбова. Праздничный концерт длился два с половиной часа. Одним из участников был москвич Василий Сидорин, песни которого исполняет народная артистка России Людмила Николаева. На фестивале выступил композитор из Москвы Василий Юрьев.

ШАЦК. Студенты 4-го курса Шацкого агротехнологического техникума протестировали современную сельскохозяйственную технику с GPS-навигацией и системой параллельного вождения. Узнали, что у каждого трактора есть свой жизненный цикл и что такое бережливое производство. 19 будущих механизаторов учились работать с современным элеваторным оборудованием и изучили новые методы растениеводства на предприятиях Группы компаний «АгроТерра» в селе Борки.

ЕРМИШЬ. В районном центре отметили 55-летие детской школы искусств. Грамоты от главы администрации получили заслуженные работники ДШИ и учащиеся. Им также вручили памятные подарки. Для жителей района прошел праздничный концерт, подготовленный коллективом Дома культуры и Детской школой искусств.

Статья опубликована в номере 223 (5264) от 30 ноября 2016 года
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