29 ноября губернатор Олег Ковалев провел совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС в доме №4 по 1-му Осеннему переулку г. Рязани. В работе приняли участие заместители председателя регионального правительства, руководители министерств и ведомств, администрации города.

На совещании речь шла о выполнении ремонтных работ и оказании помощи пострадавшим. Заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева проинформировала о том, что сегодня десять семей, потерявших жилье из-за взрыва бытового газа, получили документы на новые квартиры. Жительница еще одной квартиры пока проходит лечение, и документы привезут ей домой. Всем семьям, лишившимся жилья, вручены также сертификаты на сумму 25 тыс. рублей для покупки мебели, сертификаты, стоимостью 60 тыс. рублей, на приобретение бытовой техники, карты на приобретение товаров в магазинах города с максимальными скидками и по 25 тыс. рублей наличными. Средства собраны представителями регионального отделения партии «Единая Россия» и предприятиями-благотворителями.

На приобретение квартир из регионального бюджета по распоряжению губернатора Олега Ковалева было направлено 40 млн. рублей. Работа по поиску подходящего жилья проводилась с каждой конкретной семьей в индивидуальном порядке, с учетом пожеланий и предпочтений.

В ходе совещания специалисты доложили, что в настоящее время в доме, пострадавшем от взрыва бытового газа, завершены внешние строительно-восстановительные и кровельные работы. Идет к окончанию утепление швов, через неделю планируется закончить покраску фасада. Подъезд, менее пострадавший от взрыва, заселен, кроме одной квартиры, где будет проведен ремонт. Ремонт также требуется еще в нескольких квартирах, и он будет сделан. В секции, где непосредственно произошло ЧП, ведутся штукатурные работы, обустроена лифтовая шахта, лифт поступит 1 декабря, в течение пяти дней его установят и проверят. Затем начнется ремонт тех квартир, которые в нем нуждаются.

«К людям нужно относиться максимально внимательно, при проведении ремонта следует учитывать их пожелания. В целом все работы нужно закончить до 25 декабря. Новый год люди должны встретить в своих квартирах», – сказал губернатор Олег Ковалев. Глава региона добавил, что вопросы с личными машинами, пострадавшими в результате ЧП, будут решаться после окончания ремонта и заселения дома.

Источник: сайт правительства Рязанской области