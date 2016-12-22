В полночь в одном из сел Рязанской области сгорел автомобиль

Сообщение о том, что в сараевском селе Максы горит автомобиль, поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 00 часов 27 минут.

Автомобиль уничтожен огнем. Пострадавших нет, сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пожар тушили 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной дружины Муравлянского сельского поселения.