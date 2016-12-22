В Рязанской области сгорела баня

Никто не пострадал

Сообщение о пожаре в бане в деревне Николаевка Кораблинского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 18 часов 15 минут. Огнем уничтожена деревянная баня, информирует сайт главного управления МЧС России по региону.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пожар тушили 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы на двух пожарных автомобилях , 1 единица техники и 3 человека добровольной пожарной дружины Молвино-Слободского сельского поселения.