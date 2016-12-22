В Рязанской области определили лучших шефов сельских школ

Одним из победителей смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования стало ООО «Авангард» Рязанского района

ООО «Авангард» признано одним из победителей в номинации «Социальное партнёрство: шефы и сельская школа». Хозяйство в течение ряда лет оказывает шефскую помощь всем общеобразовательным учебным заведениям, которые находятся на его территории.

В частности, с 1995 года предприятие приняло шефство над Рязанской средней школой. Сельхозпредприятие принимает участие в укреплении материально-технической базы школы, дотирует питание учеников, выплачивает стипендии наиболее талантливым ребятам, а также предоставляет помещение для бесплатных занятий в спортивных секциях (в том числе и в конно-спортивном клубе, который действует на базе сельхозпредприятия). Благодаря помощи «Авангарда» все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой. Не остаётся предприятие в стороне и в случае необходимости косметического ремонта или закупки расходных материалов.

Дети получают бесплатно кисломолочную продукцию. У школы есть опытный участок земли, который ученики обрабатывают самостоятельно. Шефы помогают ребятам с самыми трудоёмкими заботами – вспашкой, культивацией. Участок оснащён оригинальной поливальной системой – в нескольких точках огорода есть вывод воды из труб, что позволяет избавиться от возни со шлангами. А теплица позволяет ребятам с мая по октябрь проводить опыты и наблюдать за высаженными растениями.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области