Аграрии Рязанской области получили около 90 процентов выделенных средств господдержки

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области перечислило аграриям субсидии в объеме 2 480,7 млн. рублей

В том числе за счет средств федерального бюджета в хозяйства направлено 1 784,3 млн. рублей и за счет средств областного бюджета 696,4 млн. рублей, сообщается на сайте министерства.

В настоящее время обязательства перед аграриями по большинству направлений господдержки выполнены в полном объеме. По мере поступления заявок от хозяйств продолжается перечисление субсидий на производство и реализацию молока и на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам.