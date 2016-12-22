В Рязани 18-летний парень ограбил пенсионерку

Злоумышленника задержали сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в полицию обратилась 66-летняя рязанка, которая сообщила, что в 14.30 на улице Новоселов неизвестный мужчина отобрал у нее сумочку. Злоумышленник подбежал к женщине и вырвал у нее из рук сумочку, в которой находился телефон, личные документы и 1500 рублей.

Пострадавшая подробно описала внешность злоумышленника, и оперативники уголовного розыска узнали по «словесному портрету» 18-летнего рязанца, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Полицейские разыскали злоумышленника и задержали. У него изъяли сумочку с телефоном и документами пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Подозреваемый взят под стражу.