В Рязани на территории одного из строительных гипермаркетов погиб рабочий

Проводится проверка

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вчера днем при разборе строительного вагончика, принадлежащего частной торговой фирме и расположенного на территории рязанского строительного гипермаркета, металлической крышей конструкции придавило одного из наемных работников. От полученных травм 59-летний рязанец скончался на месте происшествия.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам принято процессуальное решение.