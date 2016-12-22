Бензопилу у жителя Рязанской области украл односельчанин
Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники уголовного розыска получили информацию, что один из жителей села Ерахтур Шиловского района продал знакомому подержанную бензопилу. На «счету» мужчины было несколько судимостей, в том числе за кражу и грабеж и полицейские предположили, что подержанный инструмент он мог похитить. Проверяя это предположение, полицейские выяснили, что 40-летний житель села причастен к краже бензопилы. Злоумышленника разыскали и задержали.
Было установлено, что накануне в поисках средств на спиртное сельчанин наудачу постучал в дом местного жителя. Хозяин дома был на приусадебном участке, а дверь в дом не запер. Злоумышленник проник в жилище и нашел в чулане бензопилу. Вырученные деньги он потратил на спиртное. Похищенное изъяли.
22 декабря 2016