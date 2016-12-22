Полтора года колонии-поселения получил каждый из вандалов, устроивших погром на «Шереметьевском» кладбище в Рязани

В Октябрьском районном суде Рязани огласили приговор двум жителям областного центра, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (повреждение надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что с 26 по 27 октября подсудимые повредили 88 памятников и 2 креста на могильных плитах, установленных на кладбище «Шереметьевское», часть из них разрушили полностью.

Октябрьский районный суд Рязани признал подсудимых виновными и с учетом смягчающего обстоятельства – явки с повинной, поскольку они добровольно сообщили о совершении повреждений надмогильных сооружений на территории Шереметьевского кладбища – и отсутствием отягчающих обстоятельств назначил каждому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении.

После оглашения приговор еще не вступает в законную силу и может быть обжалован сторонами в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.