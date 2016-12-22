Долг по алиментам на ребенка у жительницы Рязанской области превысил 200 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по области, жительница Касимова задолжала 221 тысячу рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. По решению суда она должна выплачивать денежные средства в размере 1/6 части всех видов заработка ежемесячно в пользу органа опеки и попечительства на содержание своего 7-летнего сына. Длительное время женщина уклонялась от выплаты алиментов, несмотря на беседы с судебным приставом и примененные по отношению к ней меры принудительного исполнения. В результате накопился внушительный долг — чуть больше 221 тысячи рублей. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении должницы протокол по ст. 5.35.1 (Неуплата средств на содержание детей) и направил его мировому судье, который назначил должнице наказание в виде 10 суток административного ареста.