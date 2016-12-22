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30.11.2016
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Общество
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Член Общественной палаты РФ от Рязанской области Ольга Воронова – о культурном наследии и общественном контроле

24 ноября с.г. в Москве, в Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, состоялся круглый стол на тему: «Актуальные проблемы общественного контроля в области охраны культурного наследия», в работе которого приняла участие представительная рязанская делегация: министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов, начальник Государственной инспекции по охране памятников культурного наследия региона О.А. Василькин, директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Б.И. Иогансон, член ОП РФ от Рязанской области О.Е. Воронова. Редакция газеты «Рязанские ведомости» обратилась к члену Общественной палаты Российской Федерации профессору О.Е. Вороновой, недавно избранной в ее состав, с просьбой поделиться впечатлениями о прошедшем обсуждении.

РВ – Ольга Ефимовна, насколько актуальной представляется Вам тема дискуссии, состоявшейся в Общественной палате Российской Федерации?

О.В. – Проблема охраны культурного наследия и роли общественного контроля в этой сфере исключительно значима. Принятый недавно Федеральный Закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» позволяет использовать такие действенные механизмы общественного участия в этом процессе, как общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественное обсуждение. В той или иной мере они применяются и в нашей региональной практике.

РВ – В отношении проекта достопримечательного места «Есенинская Русь» в ряде СМИ, в Интернете ведется дискуссия, порой приобретающая очень острые формы. Обсуждался ли этот вопрос на круглом столе в Общественной палате РФ?

О.В. – Да, этот вопрос был в центре внимания. Должна отметить, что атмосфера обсуждения носила объективный, спокойный характер и, как мне представляется, наконец-то позиция рязанской стороны была воспринята с должным вниманием. Мы постарались представить объективную информацию о той большой работе, которая была проделана рабочей группой с участием общественности под руководством вице-губернатора региона С.В. Филимонова. Это десятки заседаний, в том числе с выездом на место, это полевые экспедиции, это встречи с главами поселений и жителями населенных пунктов, входящих в границы достопримечательного места, это поэтапный анализ проектной работы наших ивановских коллег с участием представителей общественности. На мой взгляд, общественный контроль осуществлялся здесь в полной мере и на всех этапах. Проект обсуждался на площадках Общественной палаты региона, в Рязанском представительстве в Москве с участием руководства Союза писателей России, в Институте мировой литературы РАН, где присутствовали представители академической и музейной общественности. По существу, это была общественная экспертиза.

РВ – С чем, на Ваш взгляд, связана острота общественных дискуссий вокруг данной темы?

О.В. – Я хотела бы напомнить, что достопримечательное место «Есенинская Русь» – самое крупное по территории в Российской Федерации. Для сравнения: достопримечательное место «Пушкинский заповедник» в с. Михайловское в 5 (!) раз меньше по территории, чем «Есенинская Русь». У нас оно составляет 45850 гектаров, у них – 9731 га. У нас на этой территории расположено 42 населенных пункта, у них – 27. Достопримечательное место в Ясной Поляне еще компактнее по территории, чем в пушкинском Михайловском. А это уже само по себе означает, что количество и качество проблем, с которыми мы сталкиваемся при проектировании и обеспечении охранного статуса заповедных зон, во много раз превосходит объем задач, которые решают наши коллеги в других российских музеях-заповедниках. Но и у них заботы во многом те же, что и у нас: борьба с попытками незаконных застроек, трудноразрешимые противоречия в федеральном законодательстве, в частности, между Земельным, Градостроительным кодексами и законом РФ об объектах культурного наследия.

РВ – Удается ли взаимодействовать в этом вопросе с федеральными структурами?

О.В. – Да, многие вопросы были успешно решены. Объект культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь» еще в сентябре 2015 г. был внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о границах заповедной территории в январе 2016 г. – в государственный кадастр недвижимости. Это один из ключевых результатов деятельности рабочей группы.

Определенные трудности возникли с утверждением режимов и регламентов, выделяющих те зоны, где должен быть максимально жесткий охранный режим, и те удаленные от музея-заповедника территории, где возможна хозяйственная, в том числе строительная, деятельность. Научно-методическим советом при Минкульте РФ 15 ноября с.г. было рекомендовано доработать эту часть проекта с учетом высказанных замечаний.

Хочу особо подчеркнуть, что рязанская сторона заинтересована в максимально активном участии федеральных экспертов в решении этого вопроса, поскольку прежнее постановление №62 от 2006 г., за которое так ратуют наши оппоненты, вообще не защищало заповедную территорию, так как не было проведено должным образом межевание зон охраны. Поэтому доказать, что та или иная застройка осуществлена с нарушением законодательства, сегодня невозможно даже по суду. К тому же, сложившаяся судебная практика в России, как правило, отдает приоритет защите интересов частных собственников, а не государства. На мой взгляд, в сфере защиты национального культурного наследия такого не должно быть, ведь оно является общим достоянием и государства, и общества, и каждого гражданина.

РВ – Какие еще проблемные вопросы были поставлены в ходе обсуждения этого вопроса в Общественной палате РФ?

О.В. – Все выступившие в ходе заседания – председатель комиссии по культуре ОП РФ А.Н. Ковальчук, председатель ВООПиК Г.И. Маланичева, ее первый заместитель А.Г. Демидов, а с рязанской стороны – В.Ю. Попов, О.А. Василькин, Б.И. Иогансон – высказались за профессиональное, компетентное, конструктивное решение поставленных проблем. На многие острые вопросы, прозвучавшие, в частности, в выступлении А.Г. Демидова, представители рязанской делегации дали убедительные ответы, внесли конкретные предложения. Мною, например, были высказаны критические замечания в адрес ряда федеральных структур, которые, на наш взгляд, вольно или невольно затягивают решение давно назревших вопросов. Это касается, в частности, странной позиции Федеральной службы судебных приставов, которая не торопится помогать региону с решением о приведении в нормативное состояние скандально известного двухэтажного дома Митиной в Константинове.

Кроме того, я напомнила московским коллегам, что еще в апреле 2016 г. депутаты Рязанской областной Думы направили в Госдуму РФ поддержанный губернатором региона О.И. Ковалевым проект поправок в Федеральный закон о дачной амнистии, который оставляет лазейки для незаконного строительства в охраняемых зонах. Однако «воз и ныне там» – вопрос в соответствующем думском комитете до сих пор не рассмотрен. А ведь в данном случае Рязанская область реализовала полномочия, предоставленные ей Президентом РФ В.В. Путиным по внесению корректировок в федеральное законодательство об охране памятников культурного наследия. Так почему же от Госдумы нет пока никакой реакции? Хочется надеяться, что депутаты, избранные в российский парламент от Рязанской области, помогут решить этот вопрос.

РВ – Насколько эффективно, на Ваш взгляд, проводится мониторинг охранных зон Государственного музея-заповедника С.А. Есенина?

О.В. – Я считаю, что в этом направлении ведется большая, системная работа. Еженедельно (!) сотрудники музея выезжают с плановыми проверками, раз в две недели проводит мониторинг Госинспекция по охране памятников культурного наследия Рязанской области, причем с участием глав поселений, прокурорских работников, представителей других надзорных органов. Если попытки незаконного строительства обнаруживаются, далее следует их тщательная фотофиксация, оформляются соответствующие предписания, а в случае их невыполнения ставится вопрос об административном правонарушении и материалы передаются в суд. Мы уверены: такая системная работа, хотя и не дает по некоторым названным выше причинам 100%-ного результата, но она уже позволила не допустить процесса массовой застройки. Определяющую роль в этом сыграл и губернаторский мораторий на новое строительство, который действует уже три года.

Повышению эффективности общественного контроля могут способствовать и такие его механизмы, одобренные, кстати, рабочей группой, как создание сети общественных инспекторов в населенных пунктах, расположенных в границах достопримечательного места, организация «горячей линии», привлечение потенциала молодежного волонтерства. Мое личное мнение – в этом мог бы помочь и казачий патруль. Поэтому всевозможные измышления наших оппонентов о том, что проект достопримечательного места «Есенинская Русь» является якобы механизмом «легитимизации незаконного строительства в заповедных зонах» не имеет под собой никаких оснований. Никаких «элитных коттеджных поселков для рязанских чиновников» в зонах охраны культурного наследия нет и не будет!

РВ – Можно ли утверждать, что поручения Президента РФ В.В. Путина, данные руководству Рязанской области в этой части, выполняются?

О.В. – Да, безусловно. Ведь смысл поручений Президента состоял в том, чтобы комплексно решить две главные задачи: защитить заповедные земли от незаконной застройки и обеспечить при этом интересы коренных жителей, текущие хозяйственные интересы данной территории. Сделать это крайне непросто и тем не менее поставленные задачи последовательно, планомерно решаются – в том числе при активном участии общественности. Так будет и впредь.

РВ – Спасибо за беседу.

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