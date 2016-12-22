В Рязани задержали злоумышленников, подозреваемых в попытке распространения героина

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские задержали трех жителей соседней области, которые подозреваются в попытке организации сети сбыта наркотиков. Изъято 80 граммов героина.

В полицию в конце ноября стали поступать сведения о том, что в Московском районе Рязани кто-то распространяет героин. Сотрудники полиции предположили, что злоумышленники пытаются организовать на окраине города сеть тайников – «закладок» для незаконного распространения наркотиков.

Проверяя эту версию, оперативники «вышли» на трех молодых людей в возрасте от 22 до 32 лет, которые периодически на несколько часов приезжали в Рязань из соседнего региона.

Сотрудники полиции зафиксировали факт размещения самодельных контейнеров на улице города и задержали злоумышленников. При личном досмотре у них были обнаружены пакеты и самодельные контейнеры, в которых хранилось порошкообразное вещество, по результатам экспертизы – героин. Всего было изъято более 80 граммов наркотика.

В отношении злоумышленников за попытку организации незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20-ти лет. Подозреваемые взяты под стражу.