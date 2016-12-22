Социально значимая акция РЖД «Час пассажира» проведена на вокзале «Рязань-2»

Цели акции «Час пассажира», проводимой во всех регионах России, – наладить диалог между гражданами и транспортной полицией, проинформировать пассажиров о возможности напрямую обратиться к руководителям линейных подразделений с вопросами по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Также акция позволяет выяснить мнение граждан о состоянии правопорядка в поездах, на вокзалах и перронах, оценить работу полиции по пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений на железной дороге. В Рязани на диалог с пассажирами, помимо полиции, выходят и работники железнодорожных вокзалов. Весной такая акция проводилась на вокзале «Рязань -1». В последний день осени ее решили провести на вокзале «Рязань-2».

В акции принимали участие начальник вокзала на станции «Рязань-2» Альфия Тимиркаева, начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Роман Борычев, помощник Рязанского транспортного прокурора Анна Лахтикова, председатель общественного совета при Рязанском ЛО МВД России на транспорта Николай Мирин.

Участники акции отвечали на вопросы о том, почему на Ряжск отменена электричка, а здание вокзала в Кораблине утром открывается только за 10 минут до отправления поезда, платформу в Шевцове не посыпают песком во время гололеда, а поезд из Москвы на Воронеж стоит только две минуты.

Пассажиры получили ответы на все свои вопросы и сделали вывод о том, что подобные социально значимые акции необходимы. Проводятся на РЖД раз в квартал. Люди уже привыкли к ним и используют как скорую помощь в решении своих насущных проблем.