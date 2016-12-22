Студенческий театр Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина «Переход» представил репертуар на декабрь

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в декабре артисты «Перехода» представят любителям театрального искусства сразу три премьеры. Это спектакли «Утиная охота» (16+) (А. Вампилов), он пройдет 6 и 7 декабря в 19.00; «Родня» (12+) (С. Найденов), он пройдет 11 декабря в 18.00; «Добрый вечер, дорогой! Добрый вечер, дорогая!» (12+) (Н. Саймон), он пройдет 24 декабря в 18.00.

Кроме того, в репертуаре на декабрь – Л. Разумовская «На грани» (16+), спектакль пройдет 3 декабря в 18.00; Л. Герш «Эти свободные бабочки» (14+), спектакль пройдет 15 декабря в 19.00; Н. Саймон «Общество редких, но не полных идиоток» (14+), спектакль пройдет 18 декабря в 18.00.