Спортсменка из Рязанской области завоевала «золото» на международном турнире по теннису

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, Международный рейтинговый турнир по теннису Европейского теннисного тура (ТЕ) 3-й категории среди юношей и девушек до 16 лет «Кубок Зубово» прошел в Уфе. В нем приняли участие более 70 теннисистов из Армении, Белоруссии, Литвы, России, Таджикистана, Украины, в том числе и теннисистка рязанской Академии имени Н.Н. Озерова Динара Аллоярова.

В парном разряде Аллоярова в дуэте с соотечественницей Анастасией Феклистовой завоевали «золото», в финале обыграв Арину Гумерову и Анастасию Успенскую (Россия). Тренируется спортсменка под руководством Светланы Гасановой.