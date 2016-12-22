Бюджет Рязанской области принят в первом чтении

На заседании областной Думы 30 ноября депутаты приняли проект закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-го и 2019 годов в первом чтении.

В рамках первого чтения утверждены прогноз социально-экономического развития области на ближайшую трехлетку, основные направления налоговой и бюджетной политики региона на этот период, проект областного бюджетного прогноза на долгосрочный период – до 2030 года, а также основные параметры бюджета.

Доходы и расходы областного бюджета на 2017 год составят 39 миллиардов 865 миллионов рублей. На период 2018-го и 2019 годов планируется профицит бюджета. Основные особенности принятого документа прокомментировал председатель облдумы Аркадий Фомин.

– Мы сегодня приняли бездефицитный бюджет, – отметил он. – В перспективе мы ожидаем в трехлетке значительное снижение государственного долга. Бюджет социально ориентированный. В нем определены основные приоритеты. Это, прежде всего, выполнение всех взятых на себя государством обязательств, наиболее важные из которых определены Майскими указами Президента. Бюджет на 76 процентов имеет в своей структуре социальные расходы. Он сформирован по программному принципу: 95 процентов расходов приходится на 17 государственных и 11 ведомственных программ. Для нас как законодательного органа это важно, так как позволяет нам более эффективно выполнять наши контрольные функции, вести контроль за эффективностью расходования бюджетных средств.

Аркадий Фомин подчеркнул, что в бюджете на будущий год заложены средства на софинансирование федеральных программ, в которых участвует область. В их рамках в регионе будет продолжаться строительство новых школ, детских садов, физкультурно-спортивных комплексов, ФАПов на селе. На уровне прошлого года сохранится объем дорожного фонда региона, что позволит продолжать дорожное строительство.

– Конечно, бюджет напряженный, – добавил глава регионального парламента. – Сложные финансово-экономические условия в стране и в регионе, но бюджет реальный. Мы исходим из того, что здесь заложены средства на поступательное социально-экономическое развитие региона, и будем добиваться исполнения доходной части, работать над этим, чтобы обеспечить достижение поставленных целей.

Далее предстоит подготовка проекта бюджета ко второму чтению. Планируется, что 7 декабря пройдут публичные слушания, в которых могут принять участие и внести свои предложения к документу все желающие.