Новым заместителем председателя правительства Рязанской области станет Николай Комков

Областная Дума на заседании 30 ноября согласовала кандидатуру на должность заместителя председателя правительства Рязанской области – руководителя представительства регионального правительства.

Губернатором области на эту должность была выдвинута кандидатура Николая Комкова. Ее представил депутатам вице-губернатор Сергей Филимонов, отметивший, что кандидатура соответствует всем предъявляемым требованиям.

Напомним, пост заместителя председателя регионального правительства – руководителя представительства правительства освободился 24 октября, когда от занимаемой должности по собственной инициативе губернатором была освобождена Надежда Назина.

Николай Комков долгое время работал в Госдуме, до недавнего времени являлся руководителем аппарата комитета по обороне.