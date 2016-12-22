Новым заместителем председателя правительства Рязанской области станет Николай Комков
Областная Дума на заседании 30 ноября согласовала кандидатуру на должность заместителя председателя правительства Рязанской области – руководителя представительства регионального правительства.
Губернатором области на эту должность была выдвинута кандидатура Николая Комкова. Ее представил депутатам вице-губернатор Сергей Филимонов, отметивший, что кандидатура соответствует всем предъявляемым требованиям.
Напомним, пост заместителя председателя регионального правительства – руководителя представительства правительства освободился 24 октября, когда от занимаемой должности по собственной инициативе губернатором была освобождена Надежда Назина.
Николай Комков долгое время работал в Госдуме, до недавнего времени являлся руководителем аппарата комитета по обороне.
22 декабря 2016