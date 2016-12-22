На брифинге в Рязанском управлении Роспотребнадзора накануне Всемирного дня борьбы по СПИДом речь шла о профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией

Цифры статистики говорят сами за себя. Каждый год в мире прибавляется около двух с половиной миллионов инфицированных. Всего же носителями ВИЧ-инфекции и СПИД только официально зарегистрировано почти сорок миллионов человек на земном шаре.

В рязанском регионе ситуация не катастрофическая. Если говорить о статистике по ЦФО, мы находимся «посередине» списка. Но при этом инфекция регистрируется во всех районах области, а также во всех социальных группах представителей различных профессиях. Всего по состоянию на первое ноября зафиксировано 4206 случаев ВИЧ. Если раньше он был уделом наркоманов, то теперь отмечается рост полового пути передачи. На брифинге заместитель министра здравоохранения Рязанской области по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения Олег Митин напомнил всем собравшимся, что СПИД был и остается «болезнью поведения» и потому сегодня активно реализуются образовательные программы среди молодежи и людей среднего возраста, которые направлены на повышение сознательности и осторожности поведения населения.