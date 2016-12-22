25 лет назад рабочая группа приступила к созданию «Книги Памяти» Рязанской области

В торжестве по этому поводу приняли участие представители регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, члены рабочей группы по изданию «Книги Памяти», руководители общественных организаций.

Кроме поименных списков фронтовиков, в книгах представлены архивные материалы, биографические очерки, фотографии, статьи. Всю эту информацию собирали более 30 лет и собирают до сих пор представители военного комиссариата, архива, сельских администраций, музеев, историки, журналисты, школьники, студенты и просто неравнодушные люди.

Вице-губернатор Сергей Филимонов вручил почетные региональные награды участникам рабочей группы, отметив, что правительство региона сделает все, чтобы в печать вышли все тома и ни один воин не остался не забытым.

– С каждым, кто открывает «Книги Памяти», говорят участники Великой Отечественной войны. Они выступают свидетелями тех страшных событий и хранят память о войне и Победе ради мира на земле, – подчеркнул Сергей Филимонов.

От областной Думы подарки вручила депутат Татьяна Панфилова.

– Спасибо вам за драгоценный архив, за память о тех, кто не вернулся с войны. Эти книги – бесценный клад, важность которого будет возрастать с каждым годом, – сказала она.

Работа будет продолжена. На данный момент в Рязанской области выпущено тринадцать томов «Книги Памяти». Продолжается работа над книгой «Солдаты Победы», выпущено шесть ее томов.