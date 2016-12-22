Судьбу дома №40 по улице Вознесенской в Рязани определит комиссия на основе исследований

Состоялось заседание комиссии при правительстве Рязанской области по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, созданной по распоряжению губернатора. Заседание, которое прошло в главном архивном управлении области, провел вице-губернатор Сергей Филимонов. В работе комиссии приняли участие представители Общественной палаты региона, общественных организаций, средств массовой информации.

– Речь о необходимости такой комиссии шла на заседаниях рабочей группы по созданию охранных зон. Так как комиссии предстоит заниматься широким спектром вопросов, связанных не только с объектами недвижимости, принято решение включить в ее состав представителей общественности, учреждений культуры, государственной инспекции по охране культурного наследия, – пояснил Сергей Филимонов.

Первое заседание комиссии было посвящено обсуждению судьбы дома №40 по улице Вознесенской областного центра.

– Наша задача – внимательно изучить все вопросы, в частности, рассмотреть документальное подтверждение тому, что дом №40 на улице Вознесенской связан с именем Константина Эдуардовича Циолковского, – сказал, открывая заседание, вице-губернатор.

О первом проведенном документальном исследовании рассказала начальник главного архивного управления области Александра Перехватова. Комиссия приняла решение продолжить изучение вопроса. Подробности – в одном из ближайших номеров «Рязанских ведомостей».