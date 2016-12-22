В Рязанской области появился социальный кодекс

Областная Дума приняла законопроект «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» на заседании 30 ноября во втором, окончательном, чтении.

Новый закон объединяет в себе все нормы социальной поддержки различных категорий граждан, которые содержатся во множестве областных законов и ряде постановлений регионального правительства.

В первом чтении проект закона был принят 28 сентября. В связи с большой социальной значимостью его решено было обсудить на расширенном заседании комитета по социальным вопросам с участием представителей общественных организаций, органов исполнительной власти, муниципальных образований.

– Все единогласно высказались, что закон нужен для жителей региона, потому что он, во-первых, четко определяет льготы, во-вторых, ничуть не ухудшает состояние всех категорий льготников, которые до этого имелись. По результатам первого чтения поступило очень много правильных замечаний. Прозвучало, что в законопроекте не указаны некоторые категории льготников. Мы все эти мнения учли, – рассказала о работе над законопроектом заместитель председателя комитета по социальным вопросам Татьяна Манакина.

Всего в ходе подготовки ко второму чтению в документ было предложено более 70 поправок. 70 из них депутаты поддержали. Большинство из них носят уточняющий характер. Две важные поправки внесены депутатами фракции «Единая Россия».

– Первая поправка включает в законопроект меру социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт жилья. Вторая внесенная поправка – убрать критерий нуждаемости для граждан, страдающих поствакцинальными осложнениями. У нас в Рязанской области их совсем мало, и какой может быть критерий нуждаемости для такой категории лиц? – пояснила Татьяна Манакина.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.