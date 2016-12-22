В Рязани выбрали лучшие научно-технические разработки молодежи

Областной конкурс «Рязанские Кулибины» собрал в этом году более 180 участников из 24 образовательных учреждений региона. В итоге жюри присудило победу следующим конкурсантам:

- номинация «Техническое конструирование»:

1 место – Новомичуринский многоотраслевой техникум, Н. Гуров;

2 место – Ряжский дорожный техникум имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, Р. Ершов;

3 место – Спасский политехнический техникум, М. Разоренов, В. Елин;

3 место – Рязанский строительный колледж, К. Смирнов, А. Родионов.

- номинация «Техническое моделирование»:

1 место – Касимовский техникум водного транспорта, А. Арбузов;

2 место – Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета,

Д. Щелкунов;

3 место – Скопинский электротехнический колледж, А. Растащёнов.

- номинация «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии»:

1 место – Рязанский железнодорожный колледж, Н. Барсуков;

2 место – Рязанский политехнический колледж, А. Козлов, И. Климушин;

3 место – Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова», Д. Грунин, П. Бояринов.

- номинация «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника»:

1 место – Спасский политехнический техникум, О. Жуков;

2 место – Рязанский колледж электроники, О. Макаров, Н. Грачев, В. Расходчиков,

А. Бронников;

3 место – Рязанский колледж электроники, В. Спиридонов, В. Голяков, А. Мирошкин.

- номинация «Мультимедийные технологии»:

1 место – Рязанский политехнический колледж, В. Мишнин, А. Безруков;

2 место – Рязанский политехнический колледж, А. Купелина;

3 место – Ряжский технологический техникум, Р. Куропов.

- номинация «Видеофильм»:

1 место – Рязанский многопрофильный колледж, А. Требухин;

2 место – Рязанский политехнический колледж, К. Жукова, В. Бучкова, Н. Бубнова;

2 место – Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго, Д. Ласкин,

Д. Фролов;

3 место – Рязанский многопрофильный колледж, В. Архипкин;

3 место – Рязанский железнодорожный колледж, А. Корунова, И. Иванов, В. Сухоруков.

- номинация «Программирование и вычислительная техника»:

1 место – Рязанский технологический колледж, Ю. Кирсанова;

2 место – Рязанский политехнический колледж, А. Коваленко;

3 место – Рязанский политехнический колледж, А. Нестерова.

Всего на суд жюри было представлено 77 проектов. Ранее, 24 ноября, в Ресурсном центре дополнительного образования прошла защита проектов по номинациям «Мультимедийные технологии», «Программирование и вычислительная техника» и «Видеофильм». Второй, заключительный, этап состоялся в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета. Студенты техникумов, колледжей и других учебных заведений представляли разработки, посвященные строительству дорог и зданий, моделированию и конструированию, робототехнике, помощи людям с ограниченными возможностями и другим темам.