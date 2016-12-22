В Рязанской области тестируют новую отечественную противогриппозную вакцину «Ультрикс»

Сайт правительства области сообщает, что в регионе на базе фармацевтической компании «Форт» проходят клинические испытания первой отечественной противогриппозной вакцины «Ультрикс» для детей в возрасте до 6 лет и беременных женщин.

Усовершенствованный препарат разработан на основе вакцины против гриппа «Ультрикс», которая выпускается на предприятии с момента его открытия и хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Препарат с 2015 года включен в Национальный календарь профилактических прививок наряду с вакцинами «Гриппол плюс» и «Совигрипп». Клинические исследования нового препарата, который позволит расшить возможности применения, планируется завершить в мае 2017 года.

По словам губернатора Олега Ковалева, компания «Форт» выпускает качественные препараты и вносит существенный вклад в реализацию программы импортозамещения. «Для нас очень важно, что на территории области работает крупнейшее биофармацевтическое предприятие страны. Мы понимаем важность той работы, которую проводит компания. Со своей стороны, оказывали и будем оказывать ей всестороннюю поддержку», – отметил Олег Ковалев.