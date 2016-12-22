Губернатор Олег Ковалев прокомментировал представителям СМИ Рязанской области поступление в регион дополнительных машин скорой помощи и школьных автобусов

30 ноября губернатор Олег Ковалев дал комментарии журналистам телекомпании «Край Рязанский» по поводу пополнения автопарка школ и медучреждений региона.

В соответствии с Распоряжениями Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева выделены дополнительные средства на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для регионов РФ.

В беседе с журналистами губернатор Олег Ковалев отметил, что Рязанская область получит 5 школьных автобусов и 8 машин скорой помощи. «Предыдущую партию автотранспорта для сферы образования и здравоохранения мы вручали в сентябре этого года вместе с Председателем Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам А.М. Макаровым. Тогда оппоненты говорили, что это предвыборная акция. Но теперь все убедились, что это не так, это системная работа», – подчеркнул губернатор. По его словам, программы обновления автопарка продолжаются в соответствии с решением Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева. «То, что регион получит новые машины – подтверждение того, что партия выполняет свои обещания. И не тогда, когда надо агитировать людей, а когда выборы уже состоялись. С вопросами, касающимися обновления машин Скорой помощи и школьных автобусов и ко мне, и к А.М. Макарову на личных приемах не раз обращались люди. Принятое сегодня решение, по сути, является ответом на эти обращения. Регион плотно работает с «Единой Россией», и это дает свой результат», – отметил губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области