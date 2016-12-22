Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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01.12.2016
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№224 (5265) |
Четвёртая полоса
Культура
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Верона. Казахстан. Рязань

Большая часть наград фестиваля «Свидания на Театральной» уехала в город Алматы
Верона. Казахстан. Рязань

С 21 по 27 ноября в Рязани проходил I международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной», который был организован рязанским театром драмы при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.

В течение недели рязанцы увидели семь спектаклей о любви в исполнении коллективов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы, Таганрога, а также театров из Казахстана, Сербии и Германии.

Фестиваль носил конкурсный характер. Жюри определило победителей в 7 номинациях. Награду за лучшую мужскую роль получил Луан Гуммих, артист Вольфганг Борхерт театра (г. Мюнстер, Германия) за роль Фердинанда в спектакле «Коварство и любовь». В номинации «Лучшая работа художника-постановщика» победила Мария Плаксина, художник-постановщик спектакля «Митина любовь» Драматического театра «На Литейном» (г. Санкт-Петербург).

Лучшей работой художника по свету признан труд Дениса Солнцева в спектакле «Дикарь» Костромского государственного драматического театра имени Островского.

Пять наград из восьми возможных (в номинации «Лучшая роль второго плана» определено два победителя) получил Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан). Постановка труппы «Ромео и Джульетта» признана лучшим спектаклем фестиваля.

Виктория Павленко, исполнительница роли Джульетты, одержала победу в номинации «Лучшая женская роль». Ирина Лебсак (Синьора Капулетти) и Татьяна Банченко (няня Джульетты) получили высшие награды за роль второго плана. Артисты Роман Жуков (Меркуцио), Максим Лукоянов (Ромео), Дмитрий Багрянцев (Бенволио), Илья Шилкин (Тибальт), Рауф Хабибуллин (Самсон) получили награду в номинации «Лучший актерский ансамбль».

На сцене труппа из города Алматы представила Верону, но не древнюю, а современную. Ромео катался с друзьями на самокате, а изливая душу священнику, читал рэп. Джульетта на своем балконе перед встречей с возлюбленным баловалась сигаретами, «пока няня не видит».

Образ Джульетты получился в спектакле необычным и ярким. Первый раз перед зрителями она появилась в странной шапке, спускаясь сверху на качелях и с мыльными пузырями. Джульетта в спектакле соответствует своему юному возрасту, и это подкупает: она озорная, чудная, в очках, с двумя косичками. Она не умеет ходить на шпильках, туфлям и платьям предпочитает кеды и шорты.

Нельзя не отметить в спектакле работу костюмеров. Яркие, экстравагантные наряды были сшиты по сегодняшним законам моды, но в стиле средневековья, словно являясь связующим звеном между прошлым и будущим. Да и другие отсылки к современности и детали не помешали проиграть на сцене классическое произведение. И хотя спектакль был поставлен, скорее, по мотивам Шекспира, он получился, и итоги фестиваля тому подтверждение.

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
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