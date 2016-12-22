День доброй музыки

Конкурс отечественной эстрадной песни глазами поющего корреспондента

О «Музыкальном фейерверке» я узнала в октябре, когда заявки только-только начали принимать. Попасть на ежегодный конкурс МКЦ, на первый взгляд, просто: нужно определиться с тем, что ты будешь петь, заполнить заявку, выслать ее организаторам и приготовить 500 рублей – это организационный взнос. Но что исполнять? Вокальные возможности и вкусы у всех разные; лично мне хотелось чего-то веселого и энергичного, но не глупого.

В то же время ни для кого не секрет, что найти такую песню непросто. Разумеется, и среди песен времен СССР, и среди современных эстрадных хитов немало тех, под которые не стыдно станцевать. Но здесь встает другая проблема: все они слишком часто исполняются… В итоге мне удалось найти достойную и «незамыленную» вещь – композицию Жанны Агузаровой «В чем дело?». (Предвижу вопрос: «Разве Агузарову легко петь?» Вполне, если перевести фонограмму в нужную вам тональность).

Еще одна тонкость – сама фонограмма. Профессиональные вокалисты, которые часто выезжают на конкурсы, смотры и фестивали, записывают их своими силами или поручают это дело профессионалам. В первом случае это трудоемко, во втором – недешево. На долю любителей остаются бесплатные «минусовки» из Интернета, причем для «редких» песен их практически нет – а мне хотелось именно такую. Но, затратив некоторое время на поиски, я все же нашла подходящую фонограмму. На этом приготовления можно считать законченными, если не считать вечерних репетиций дома.

Конкурс начинался субботним утром, и к 11 часам зал МКЦ наполнился зрителями, в том числе большой группой курсантов (позже я поняла, почему они пришли). Признаться, я недооценила масштаб состязания и надеялась освободиться к обеду, но списки участников развеяли мои планы на день. Заявки на «Музыкальный фейерверк» подали более сорока человек, только композиторов и авторов песен было не меньше десятка. Жюри предстояло выбрать лучших певцов в четырех номинациях: авторы и композиторы всех возрастов, солисты от 15 до 20 лет, солисты от 21 года до 35 лет и группы исполнителей – дуэты, трио и ансамбли.

В эти несколько часов на сцену выходили самые разные артисты, принося слушателям то умиротворение, то светлую печаль, то задор, то ностальгию. Музыка коллектива «Спектриз», который участвовал сразу в двух номинациях – групповой и композиторской, убаюкивала и рисовала картины неспешных путешествий и домашних размышлений. Солистки рассказывали истории любви – от трагических, до светлых, с открытым финалом. Публику тронула школьница Марина Кузнецова: хрупкая девушка проникновенно пела «Эхо любви» Анны Герман и привнесла в легендарную песню нотку юношеского восхищения миром. За лиричность исполнения жюри присудило Марине первое место в ее возрастной группе.

– Мы выбрали для конкурса эту песню вместе с моим педагогом Светланой Маркиной, – рассказала девушка после концерта. – Я занимаюсь у нее уже два года, а еще три года учусь в музыкальной школе №1. Мне уже приходилось выступать на конкурсе «Кравковская весна» в школе №10, где я учусь, а также на фестивале «Музыка. Движение. Слово». И там, и там я заняла первое место. Но в этот раз все равно очень волновалась!

А вот уж кто удивил публику, так это курсант Азамат Есимов – именно за него, а также за «коллегу» Анну Андрияш, приходили болеть ребята в военной форме. От вышедшего на сцену юноши можно было ожидать любого исполнения – но едва он запел густым, мощным голосом, так похожим на манеру Муслима Магомаева, зрителей словно пригвоздило к сиденьям. Конец его выступления зал встречал овациями, и можно было не сомневаться, что Азамату достанется победа. Так и произошло.

А что же я и мой номер? Я здорово повеселилась, станцевав на сцене под рок-н-ролльные ритмы, познакомилась со множеством интересных и творческих людей – к слову, многие из них такие же любители, как и я. Жюри присудило мне звание дипломанта и подарило волшебную золотую статуэтку-нотку – этого я даже не ожидала! Теперь нота красуется в шкафу, а я готовлюсь к новым выступлениям – нужно практиковаться и готовиться к тому, что порой победителей, призеров и дипломантов разделяют десятые доли балла, а свои грани таланта есть у каждого. И на «Музыкальный фейерверк» я обязательно вернусь: это настоящий день доброй музыки, полезной каждому из нас.