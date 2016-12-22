Материнское сердце

Ему посвящался фестиваль, прошедший на днях в областной библиотеке имени Горького

Не первый год такую встречу, посвященную Дню матери, организует автономная некоммерческая организация «Союз многодетных матерей», возглавляет которую Татьяна Кулаева. Раньше она проходила как конкурс хозяюшек, а два года назад стала называться фестивалем. С каждым годом ширится и география участников. На сей раз в празднике приняли участие многодетные матери из областного центра, Спасского, Сапожковского, Александро-Невского и других районов области – всего более пятидесяти семей. На фестивале они обменялись опытом воспитания детей, рассказали о своих успехах и п­роблемах.

Галина Орлова из Рязани – мама семерых детей. В свои сорок лет она уже и бабушка, чему несказанно рада. Как говорит Галина, с рождением каждого ребенка у нее прибавляются не только хлопоты и заботы, но становится больше любви, душевной крепости. Живут Орловы скромно, но очень дружно. В семье уже давно сформированы свои отношения с детьми, в которых главное – доброта, взаимопомощь и взаимовыручка.

Многодетная мама Мария Милославская работает паспортисткой в ТСЖ «Вдохновение», одна воспитывает четверых детей, младшему – всего четыре года. Но семья живет дружно, радуется каждому новому дню.

– Мои дни состоят не только из суеты и забот. В них много радости, светлых впечатлений, которые мне дарят дети, – говорит Мария Милославская. Я – счастливая мама.

Участников фестиваля поздравила депутат областной Думы Татьяна Панфилова, председатель областного Совета женщин Наталья Гришина.

Была организована выставка поделок «Мир семьи», где представлено более 200 работ, сделанных родителями и детьми, проведен мастер-класс для мам и ребятишек. В завершение праздника все мамы получили подарки.