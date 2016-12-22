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01.12.2016
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№224 (5265) |
Четвёртая полоса
Культура
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Материнское сердце

Ему посвящался фестиваль, прошедший на днях в областной библиотеке имени Горького
Материнское сердце

Не первый год такую встречу, посвященную Дню матери, организует автономная некоммерческая организация «Союз многодетных матерей», возглавляет которую Татьяна Кулаева. Раньше она проходила как конкурс хозяюшек, а два года назад стала называться фестивалем. С каждым годом ширится и география участников. На сей раз в празднике приняли участие многодетные матери из областного центра, Спасского, Сапожковского, Александро-Невского и других районов области – всего более пятидесяти семей. На фестивале они обменялись опытом воспитания детей, рассказали о своих успехах и п­роблемах.

Галина Орлова из Рязани – мама семерых детей. В свои сорок лет она уже и бабушка, чему несказанно рада. Как говорит Галина, с рождением каждого ребенка у нее прибавляются не только хлопоты и заботы, но становится больше любви, душевной крепости. Живут Орловы скромно, но очень дружно. В семье уже давно сформированы свои отношения с детьми, в которых главное – доброта, взаимопомощь и взаимовыручка.

Многодетная мама Мария Милославская работает паспортисткой в ТСЖ «Вдохновение», одна воспитывает четверых детей, младшему – всего четыре года. Но семья живет дружно, радуется каждому новому дню.

– Мои дни состоят не только из суеты и забот. В них много радости, светлых впечатлений, которые мне дарят дети, – говорит Мария Милославская. Я – счастливая мама.

Участников фестиваля поздравила депутат областной Думы Татьяна Панфилова, председатель областного Совета женщин Наталья Гришина.

Была организована выставка поделок «Мир семьи», где представлено более 200 работ, сделанных родителями и детьми, проведен мастер-класс для мам и ребятишек. В завершение праздника все мамы получили подарки.

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
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