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01.12.2016
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№224 (5265) |
Четвёртая полоса
Культура
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«Судьбы веретено»

Книга с таким названием была представлена на состоявшемся в областной библиотеке имени М. Горького творческом вечере известного рязанского поэта Валерия Хлыстова

Сборник вобрал в себя избранные произведения автора, созданные им за последние два десятка лет. Стоит перечислить названия разделов отменно выпущенного издания, чтобы стало ясным содержание этой книги: «Свет исповедный», «В том краю, где мама молодая», «У разлуки-реченьки», «С крестом по кругу», «Душа моя прописана в России». Кстати, в последний раздел вошли стихотворения Валерия Хлыстова, которые стали песнями.

Произведения поэта-рязанца, продолжающие традиции, заложенные нашими великими земляками Яковом Полонским и Сергеем Есениным, отличаются незаемностью чувств, доверительной интонацией, искренностью:

Это месяц, наверно, повинен,
Что томления не превозмочь.
Это сладкая горечь полыни,
Это дивная русская ночь.
(«Сладкая горечь»)
Мелодия армейского оркестра
Плывет над миром к майским небесам,
И ноги сами двигаются с места,
Идут навстречу медным голосам.
(«Бессмертный марш»)
Ты – зов природы, таинство мечты.
И никуда от этого не деться.
Неразделимы жизнь, любовь и ты,
И потому ты – вечный голос сердца.
(«Любимой»)

Цитировать Валерия Хлыстова можно долго, его строки, помимо всего, и афористичны: заложенная в них мысль выражена четко и емко.

Завершается книга «сказочным» разделом. В нем автор предстает перед читателями и как поэт, и как драматург. Несмотря на то, что в его произведениях «То ли сказка, то ли быль» и «Сказка для детей и взрослых про царя Матвея и Ваньку-встаньку» герои, разумеется, тоже сказочные, мысли, выраженные здесь, весьма современны. Чувства справедливости исполнена новая литературная работа члена Союза писателей России, дипломанта всероссийского Есенинского поэтического конкурса Валерия Хлыстова. Я думаю, что книге его избранных произведений «Судьбы веретено» суждена долгая жизнь. Вот послушайте, как здорово сказал поэт:

Пусть нет богатого житья-бытья,
Но здесь меня любили и растили.
Я не уеду в райские края,
Душа моя прописана в России.

Добавлю только одно: живет Валерий Федорович Хлыстов в городе своего детства – Шацке, на овеянной достославными преданиями отчей земле.

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
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