Книга с таким названием была представлена на состоявшемся в областной библиотеке имени М. Горького творческом вечере известного рязанского поэта Валерия Хлыстова

Сборник вобрал в себя избранные произведения автора, созданные им за последние два десятка лет. Стоит перечислить названия разделов отменно выпущенного издания, чтобы стало ясным содержание этой книги: «Свет исповедный», «В том краю, где мама молодая», «У разлуки-реченьки», «С крестом по кругу», «Душа моя прописана в России». Кстати, в последний раздел вошли стихотворения Валерия Хлыстова, которые стали песнями.

Произведения поэта-рязанца, продолжающие традиции, заложенные нашими великими земляками Яковом Полонским и Сергеем Есениным, отличаются незаемностью чувств, доверительной интонацией, искренностью:

Это месяц, наверно, повинен,

Что томления не превозмочь.

Это сладкая горечь полыни,

Это дивная русская ночь.

(«Сладкая горечь»)

Мелодия армейского оркестра

Плывет над миром к майским небесам,

И ноги сами двигаются с места,

Идут навстречу медным голосам.

(«Бессмертный марш»)

Ты – зов природы, таинство мечты.

И никуда от этого не деться.

Неразделимы жизнь, любовь и ты,

И потому ты – вечный голос сердца.

(«Любимой»)

Цитировать Валерия Хлыстова можно долго, его строки, помимо всего, и афористичны: заложенная в них мысль выражена четко и емко.

Завершается книга «сказочным» разделом. В нем автор предстает перед читателями и как поэт, и как драматург. Несмотря на то, что в его произведениях «То ли сказка, то ли быль» и «Сказка для детей и взрослых про царя Матвея и Ваньку-встаньку» герои, разумеется, тоже сказочные, мысли, выраженные здесь, весьма современны. Чувства справедливости исполнена новая литературная работа члена Союза писателей России, дипломанта всероссийского Есенинского поэтического конкурса Валерия Хлыстова. Я думаю, что книге его избранных произведений «Судьбы веретено» суждена долгая жизнь. Вот послушайте, как здорово сказал поэт:

Пусть нет богатого житья-бытья,

Но здесь меня любили и растили.

Я не уеду в райские края,

Душа моя прописана в России.

Добавлю только одно: живет Валерий Федорович Хлыстов в городе своего детства – Шацке, на овеянной достославными преданиями отчей земле.