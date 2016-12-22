Спортивный курьер

Единоличный лидер

В рязанской Ночной хоккейной лиге, информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», определился единоличный лидер – им стал касимовский «Восход СУ-2», победивший динамовцев из Рязани – 8:0.

Остальные матчи четвертого тура завершились так: «Рыбное» – «Витязь» – 4:7, ХК «Лесной» – «Сокол» – 2:5, ХК «Дядьково» – «Здоровье» – 2:5, «Держава» – «ВДВ-Рязань» – 3:2, Сасово» – «Шкода-Рязань» – 0:4, «Сталькомплект» – «Энергия» – 3:4, «Здоровье» – «Держава» – 0:1, «Шкода-Рязань» – ХК «Лесной» – 6:0, «Империя» – «Автоимпорт» – 1:1. В пятом туре рязанской НХЛ все матчи будут проведены в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». 2 декабря встретятся «Империя» и «Сокол» (начало – в 23.45), на следующий день – «Витязь» и «Сасово» (22.45), 4 декабря – «Энергия» и «Дядьково» (22.30).

«Езиды»: предстоит дебют

В нашей области создана команда, которая в декабре стартует в первенстве России по футзалу среди клубов высшей лиги. Дружина «Езиды» организована по инициативе главы езидской общины Самвела Алояна, он же стал президентом футбольного клуба. Главным тренером коллектива назначен в прошлом игрок рязанской команды мастеров Дмитрий Осокин. В состав вошли Алексей Шустов, Алексей Гриштаков, Анатолий Андрианов, Андрей Макарочкин, Антон Шкапов, Александр и Сергей Барковы, Иарзани и Руслан Сафояны, Джамал Гараев, Артем Шиндяков, Артур Калоян, Никита Жуков и Александр Аникушин.