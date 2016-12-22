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01.12.2016
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№224 (5265) |
Третья полоса
Общество
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Почта России открывает зимнюю декаду подписки

С 1 по 11 декабря в ходе Всероссийской декады подписки во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со скидками
Почта России открывает зимнюю декаду подписки

К скидкам издательств дополнительно снижена цена на доставку изданий из каталога Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно.

Одновременно сохраняется скидка, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. По сравнению с прошлым годом она выросла в два раза и составляет 30%. Список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.

Зимняя декада подписки – уже вторая в ходе подписной кампании на первое полугодие 2017 года. Первая, прошедшая в октябре этого года, принесла более 2,5 млн подписок на периодические издания, что на 10% больше, чем в аналогичную октябрьскую декаду 2015 года. Из общего количества выписанных за время прошедшей декады изданий около 1,3 млн подписок пришлось на федеральные издания, более 830 тыс. – на районные и почти 420 тыс. – на республиканские, областные и краевые СМИ.

«Всероссийские декады – весьма удачная форма привлечения общественного внимания к подписке, которая стимулирует читателей выписать со скидкой свои любимые газеты и журналы. В этом полугодии совокупная скидка на наиболее востребованные издания может достигать 45%, что очень ощутимо для многих категорий населения. Кроме того, декабрьская декада удачно позволяет оформить подписку в качестве оригинального новогоднего подарка своим близким, учитывая, что наши новые сервисы значительно упрощают процесс оформления подписки для интернет-пользователей», – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Помимо этого, в центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую под­держку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
Культурное наследие и общественный контроль
Жизнь без идей не стоит ничего
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
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