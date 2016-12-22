Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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01.12.2016
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№224 (5265) |
Третья полоса
Авторская колонка
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Жизнь без идей не стоит ничего

Жизнь без идей не стоит ничего

Мне недавно в одном продуктовом супермаркете предложили поработать кассиром. Я говорю: «Что это у вас в часы пик из четырех касс работает одна?» А мне: «Приходите к нам на кассу. У нас людей нет, никто не хочет у нас работать». В другой, не менее крупной торговой сети ситуация похожая – люди в длинной очереди томятся и вздыхают. Когда стоишь вот так с корзинкой после рабочего дня минут десять, какие только мысли не лезут в голову.

Двадцать лет назад мне обещали, что конкуренция – великая сила, прямая дорога к социальной справедливости. Теперь я вижу, что она в существующих условиях никак не влияет на мое благосостояние, а все ее плоды выразились в том, что людей вынуждают работать лучше и больше за ту же зарплату. Торговые сети имеют колоссальные обороты, их менеджеры ни в чем себе не отказывают, но низовый персонал в них получает копейки и, следовательно, до удобства покупателей там нет дела.

Мы живем в обстановке постоянного раздвоения – сознания, морали и самой реальности. Занялись импортозамещением, но импорт начал обгонять экспорт, а цены на отечественные товары и не думали замедляться. Резервный фонд мелеет без видимых сдвигов в экономике, и уже ясно, что стратегия накопления и проедания средств без четкого представления, что же мы хотим от будущего, себя не оправдала, но идеолог такой модели развития Алексей Кудрин снова возглавил группу, которая работает над преодолением кризиса. Да и какое развитие предполагается, если главная задача видится в том, чтобы удержать инфляцию, а роста без инфляции не бывает. Стабильность и развитие – это почти антонимы.

У нас борются с незаконными методами выбивания долгов коллекторскими агентствами, но всеми силами стараются обеспечить легитимность микрофинансовых организаций, загоняющих людей в кабалу. Те, кто берет займы под баснословные проценты, чаще всего поступают так от отчаяния, без всякого представления о том, как рассчитываться с долгом. Государство на то и существует, чтобы неразумных подданных удерживать от глупых поступков, потому что народные массы вообще плохо представляют, чего они хотят, и идут в те двери, которые открыты. Они могут пойти в филармонии и бассейны, а могут в ломбарды и пивнушки. Вместо запрета МФО людям говорят: «А зачем вы подписывали кредитный договор?» Что это – вялотекущий процесс образования сословия вечных должников, у которых не останется другого выхода вернуть займы, кроме как продать себя в рабство?

Может быть, что-то не так с идеями? Уже предпринимаются попытки вброса в общество темы разработки национальной идеологии. Приходит понимание, что идея о всепроникающей конкурентоспособности для России оказалась мелковата. Всех этих «свободных рынков», «конкуренций» и «инвестиций» хватило лишь на то, чтобы люди начали ностальгировать по советскому прошлому, открывать музеи СССР и мечтать об уверенности в завтрашнем дне.

Тоскливо нам от слов «нужно крутиться», веет от них какой-то убогой моралью и ограниченностью, ведь когда у человека есть идея сделать жизнь вокруг себя справедливой и самому почувствовать себя в ней спокойно, он горы свернет, а когда у него только «бизнес и ничего личного», его тянет либо убить, либо застрелиться. Именно социальные идеалы упраздняют границы, а стремление показать, что это выдумка и блажь, приводит к изменению уже других границ – географических. Ведь для того, чтобы ходить на работу за деньги или платить деньги тем, кто ходит на работу, не обязательно быть патриотом своей страны. С таким же успехом это можно делать в любой точке мира. Такой образ жизни никто не защищает. Легче стать гастарбайтером или частью огромной волны переселения народов, что мы и наблюдаем в эпоху крушения смыслов цивилизации. Прекрасно об этом сказал Фидель Кастро: «Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них».

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
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