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01.12.2016
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№224 (5265) |
Вторая полоса
Общество
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Подарок региону

В область до конца года поступят новые школьные автобусы

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минпромторгу России бюджетных ассигнований в размере 900 млн. рублей на закупку школьных автобусов. В Рязанскую область будут направлены пять новых машин.

В целях обновления парка школьных автобусов Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования на закупку машин. В результате 30 регионов получат дополнительно более 600 новых автобусов. В Рязанскую область поступят пять машин. Четыре из них – вместимостью 10 – 12 человек, одна – вместимостью 22 – 24 человека. Техника будет приобретена напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.

По словам губернатора Рязанской области Олега Ковалева, принятое решение имеет большое значение для развития материально-технической базы системы образования. «Очень важно, что Правительство России в сложных экономических условиях продолжает поддержку регионов в решении социально значимых задач, – подчеркнул губернатор Олег Ковалев. – Повышение качества образования в школах во многом зависит от создания комфортных условий посещения учебных заведений. Большое значение здесь имеет и вопрос безопасной дороги в школу. Мы видим, что те актуальные вопросы, о которых говорят учителя и родители, сегодня решаются, в том числе благодаря активной позиции региональной власти и депутата Госдумы РФ от Рязанской области, председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова». Глава региона также отметил, что в августе текущего года по программе «Школьный автобус» в Рязанскую область уже поступило 9 машин.

В регионе в настоящее время насчитывается более 340 школьных маршрутов. Их общая протяженность составляет около трех тысяч километров. Всего в транспортировке школьников региона задействовано свыше 300 автобусов, которые оснащены в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности.

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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