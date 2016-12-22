Областная общественно-политическая газета
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01.12.2016
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№224 (5265) |
Вторая полоса
Общество
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Автопарк «скорых» пополнится

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение о выделении дополнительных средств в размере 1 млрд. рублей на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для регионов РФ. В Рязанскую область в 2016 году поступит еще восемь машин.

Средства на дополнительное финансирование закупок машин скорой помощи выделяются за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год. В результате в 44 субъекта РФ дополнительно будет поставлено 477 машин скорой помощи.

В Рязанскую область поступит 8 новых машин. Весь медицинский автотранспорт оснащен в соответствии с современными стандартами, оборудован необходимыми средствами для оказания первой помощи, соответствует требованиям безопасности перевозки врачей и пациентов. Это очередная партия машин скорой помощи, которая поступит в Рязанскую область с начала года. В сентябре лечебным учреждениям уже было передано 11 автомобилей. Всего же в 2016 году регион получит 32 единицы транспорта.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев отметил, что приобретение автомобилей скорой медицинской помощи позволит повысить качество медицинского обслуживания в регионе. «Вопрос обновления автопарка – одна из важных задач, которая решается при активном взаимодействии с федеральным центром. Новые автомобили позволяют значительно повысить оперативность, доступность и качество медицинской помощи», – сказал глава региона.

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
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