Обоснованный и реальный

Областной бюджет принят в первом чтении

На заседании областной Думы депутаты приняли в первом чтении проект Закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В рамках первого чтения утверждены прогноз социально-экономического развития области на ближайшую трехлетку, основные направления налоговой и бюджетной политики региона на этот период, проект областного бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2030 года, а также основные параметры бюджета.

За основу прогноза социально-экономического развития региона на 2017 год и плановый период 2018-го и 2019 годов взят базовый, консервативный вариант, предполагающий сдержанный темп роста экономики. В числе главных задач в сегодняшних условиях – поиск резервов для пополнения доходной части, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвесторов, совершенствование законов о налогах и сборах. Основной целью бюджетной политики остается, как и прежде, обеспечить сбалансированность бюджетной системы.

Впервые в пакете документов, внесенных вместе с бюджетом, представлен проект бюджетного прогноза до 2030 года. Как пояснила министр финансов области Марина Наумова, он разработан в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и обеспечивает предсказуемость бюджетной политики, позволяет выстроить систему документов долгосрочного планирования.

Если говорить об основных характеристиках бюджета, доходы на 2017 год составят 39 миллиардов 865 миллионов рублей, столько же – расходы. На период 2018-го и 2019 годов планируется профицит бюджета. При обсуждении параметров казны было отмечено, что можно ожидать их корректировки в сторону увеличения: на будущей неделе планируется принятие федерального бюджета во втором чтении, и тогда будут окончательно распределены межбюджетные трансферты регионам.

Законопроект поддержали все фракции облдумы, за исключением коммунистов. Руководитель фракции КПРФ Виктор Малюгин отметил пессимистический характер прогноза социально-экономического развития области и заявил, что не видит эффективной работы региональных властей по развитию экономики. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Пупков, напротив, отметил, что в этом году прогноз, с заложенными в нем минимальными темпами роста, гораздо реалистичнее, чем в предыдущие, и отражает существующую ситуацию в стране, поэтому он проголосовал «за».

Главные особенности принятого документа прокомментировал председатель облдумы Аркадий Фомин.

– Мы сегодня приняли бездефицитный бюджет, – отметил он. – В перспективе мы ожидаем в трехлетке значительное снижение государственного долга. Бюджет социально ориентированный. В нем определены основные приоритеты. Это, прежде всего, выполнение всех взятых на себя государством обязательств, наиболее важные из которых определены Майскими указами Президента. Бюджет на 76 процентов имеет в своей структуре социальные расходы. Он сформирован по программному принципу: 95 процентов расходов приходится на 17 государственных и 11 ведомственных целевых программ. Для нас как законодательного органа это важно, так как позволяет нам более эффективно выполнять наши контрольные функции, вести контроль за эффективностью расходования бюджетных средств.

Аркадий Фомин подчеркнул, что в бюджете на будущий год заложены средства на софинансирование федеральных программ, в которых участвует область. В их рамках в регионе будет продолжаться строительство новых школ, детских садов, физкультурно-спортивных комплексов, ФАПов на селе. На уровне прошлого года сохранится объем дорожного фонда региона, что позволит продолжать дорожное строительство.

– Конечно, бюджет напряженный, –

добавил глава регионального парламента. – Сложные финансово-экономические условия в стране и в регионе, но бюджет реальный. Мы исходим из того, что здесь заложены средства на поступательное социально-экономическое развитие региона, и будем добиваться исполнения доходной части, работать над этим, чтобы обеспечить достижение поставленных целей.

Далее предстоит подготовка проекта бюджета ко второму чтению. Продолжится напряженная работа комитетов, а 7 декабря, планируется, пройдут публичные слушания, в которых могут принять участие и внести свои предложения к документу все желающие.

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На заседании были утверждены кадровые перестановки в областном правительстве. Депутаты согласовали на должность заместителя председателя правительства Рязанской области – руководителя представительства регионального правительства кандидатуру Николая Комкова, предложенную губернатором. Напомним, этот пост освободился 24 октября, когда от занимаемой должности распоряжением главы региона по собственному заявлению была освобождена Надежда Назина. Николай Комков долгое время работал в Госдуме РФ, до недавнего времени являлся руководителем аппарата комитета по обороне.