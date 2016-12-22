Помощь кстати

Поддержка аграриев в области – в числе приоритетных задач

На сегодняшний день аграриям перечислены субсидии в объеме 2480,7 млн. рублей, что составляет почти 90% от годового лимита финансирования. Из федерального бюджета хозяйствам направлено 1784,3 млн. рублей, из областного – 696,4 млн. рублей. По большинству направлений господдержки обязательства перед аграриями выполнены в полном объеме. В настоящее время продолжается перечисление субсидий на производство и реализацию молока, а также возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам.

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В Рязанской области действует счет для сбора средств пострадавшим от взрыва бытового газа

Министерство социальной защиты населения Рязанской области информирует о поступлениях на счет в пользу пострадавших от взрыва бытового газа.

В настоящее время в Фонд социальной поддержки населения для пострадавших от взрыва бытового газа в жилом доме № 4 по 1-му Осеннему переулку г. Рязани перечислено 4 млн. рублей. Помощь поступила от 48 граждан и 147 организаций.

Юридические и физические лица могут перечислить средства в пользу пострадавших от взрыва бытового газа на счет Рязанского областного фонда социальной поддержки населения: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7.

ИНН 6228024200 КПП 622801001

ОГРН 1-026-200-95-7936

Отделение Рязань г. Рязань

Счет № 4-040-681-04-00000000001

БИК 046126001

КБК 0-000-000-00-00000000 180

ОКТМО 61701000

Назначение платежа: добровольное пожертвование.