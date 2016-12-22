Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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01.12.2016
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№224 (5265) |
Вторая полоса
Общество
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Помощь кстати

Поддержка аграриев в области – в числе приоритетных задач

На сегодняшний день аграриям перечислены субсидии в объеме 2480,7 млн. рублей, что составляет почти 90% от годового лимита финансирования. Из федерального бюджета хозяйствам направлено 1784,3 млн. рублей, из областного – 696,4 млн. рублей. По большинству направлений господдержки обязательства перед аграриями выполнены в полном объеме. В настоящее время продолжается перечисление субсидий на производство и реализацию молока, а также возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам.

Всем миром

В Рязанской области действует счет для сбора средств пострадавшим от взрыва бытового газа

Министерство социальной защиты населения Рязанской области информирует о поступлениях на счет в пользу пострадавших от взрыва бытового газа.

В настоящее время в Фонд социальной поддержки населения для пострадавших от взрыва бытового газа в жилом доме № 4 по 1-му Осеннему переулку г. Рязани перечислено 4 млн. рублей. Помощь поступила от 48 граждан и 147 организаций.

Юридические и физические лица могут перечислить средства в пользу пострадавших от взрыва бытового газа на счет Рязанского областного фонда социальной поддержки населения: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7.

ИНН 6228024200 КПП 622801001
ОГРН 1-026-200-95-7936
Отделение Рязань г. Рязань
Счет № 4-040-681-04-00000000001
БИК 046126001
КБК 0-000-000-00-00000000 180
ОКТМО 61701000
Назначение платежа: добровольное пожертвование.

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
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