Лекарство от «болезни поведения» – сознательность

В Рязанском управлении Роспотребнадзора накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается сегодня, прошла пресс-конференция

СПИД остается одной из главных проблем здравоохранения на международном уровне. Каждый год число инфицированных в мире увеличивается более чем на 2,5 миллиона человек.

Если говорить языком статистики, по показателю зарегистрированных случаев наш регион находится в середине списка по ЦФО.

На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения области Олег Митин напомнил всем собравшимся, что и СПИД, и ВИЧ – «болезни поведения». И преградой им может стать грамотное поведение в быту. Сейчас в области активно реализуются образовательные программы заболевших среди групп разного возраста и социального статуса. Проводятся мероприятия в библиотеках, школах, на крупных предприятиях, раздаются брошюры, в которых объясняется опасность наркомании и легкомысленного поведения.

Заведующий центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рязанского кожвендиспансера Игорь Мартынов отметил, что СПИД достаточно серьезно «постарел». Отмечается его широкое распространение в возрастной группе людей старше сорока лет. Все вновь выявленные пациенты получают необходимое лечение. Существующая сегодня поддер­живающая терапия позволяет сохранять жизнь ВИЧ-инфицированным в течение десятилетий, конечно же, при соблюдении определенных ограничений. Особая тема – распространение вируса в колониях, тюрьмах и следственных изоляторах, куда попадают люди, заболевшие еще на воле.

Как было не раз подчеркнуто в ходе пресс-конференции, победить ВИЧ можно и нужно, но достигнуто это будет тогда, когда общество станет максимально сознательным и предпочтет в большинстве своем здоровый образ жизни.