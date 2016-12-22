Как улучшить жилищные условия?

Каждый пятый россиянин готов рассматривать вариант аренды

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил отношение россиян к вопросам приобретения и съема жилья. В результате исследования выяснилось, что 41% россиян намерены улучшить свои жилищные условия.

Среди тех, кто хочет сменить жилье, конкретные планы строит 61%, из них 12% думают переехать в ближайший год, а 11% собираются это сделать в течение двух–трех лет. 36% сказали, что такая потребность есть, но пока улучшать жилищные условия они не планируют.

В целом каждый пятый россиянин (21%) в качестве улучшения жилищных условий готов рассмотреть аренду того или иного типа жилья, при этом 7% – как долговременную меру. Заметно выше доля потенциальных нанимателей в Москве и Петербурге (30%). Желание жить отдельно от родителей и переехать ближе к работе, учебе, родственникам – в числе основных причин, по которым люди готовы арендовать жилье.

Граждане, рассматривающие возможность съема жилья, в большей мере отдают предпочтение прозрачным механизмам аренды, нежели «серым» схемам. Те, кто планирует вариант долгосрочной аренды, важными факторами выбора арендного жилья называют заключение письменного договора и его официальную регистрацию (16%), отсутствие возможности произвольного изменения платы за наем (14%), высокое качество наемного жилья и дополнительное обслуживание (13%).