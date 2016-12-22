Социально значимая акция прошла на вокзале «Рязань-2»

Цели акции «Час пассажира», проводимой РЖД во всех регионах России, – наладить диалог между гражданами и транспортной полицией, проинформировать пассажиров о возможности напрямую обратиться к руководителям линейных подразделений с вопросами по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Она позволяет выяснить мнение граждан о состоянии правопорядка в поездах, на вокзалах и перронах, оценить работу полиции по пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений на железной дороге. В Рязани на диалог с пассажирами, помимо полиции, выходят и работники железнодорожных вокзалов. Весной такая акция проводилась на вокзале «Рязань-1». В последний день осени ее решили провести на вокзале «Рязань-2».

В акции принимали участие начальник вокзала станции Рязань-2 Альфия Тимиркаева, начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Роман Борычев, помощник Рязанского транспортного прокурора Анна Лахтикова, председатель общественного совета при Рязанском ЛО МВД России на транспорте Николай Мирин.

Пассажиры за ответами на свои насущные вопросы встали к ним буквально в очередь. Рязанец Николай Батов часто в Воронеж ездит на поезде, проходящем через станцию Рязань-2. Дежурный по вокзалу перед прибытием состава объявляет по громкой связи о том, что стоянка поезда две минуты.

– Этого недостаточно, – говорит Николай Петрович. – За две минуты очень трудно одним пассажирам выйти, а другим зайти в вагон и занять свои места. Да и потом, реально поезд стоит несколько дольше по времени, нежели две минуты. Я это неоднократно замечал.

Со всеми доводами пассажира начальник вокзала «Рязань-2» Альфия Тимиркаева соглашается, но приводит и контраргументы. Пассажир внимательно слушает ее и, судя по выражению лица, остается доволен ответом.

– Такая короткая стоянка поезда, идущего на Воронеж, обусловлена тем, чтобы сделать прохождение составов от Москвы в южном направлении более скоростным, – говорит Альфия Тимиркаева. – Но это никак не сказывается на возможности пассажиров без спешки одним выходить, а другим спокойно занимать свои места. Проводник, стоя у вагона, дер­жит поднятым красный флажок. Это сигнал машинисту о том, что посадка пассажиров еще не завершена. Проводник обязательно дождется, пока все зайдут в вагон, даже если стоянка поезда слегка превысит положенный лимит. А что касается более продолжительной, чем две минуты, стоянки, так состав из Москвы и раньше приходит, а отправляется точно по времени.

Рязанка Ольга Литвинова часто перевозит в поездах грызунов (своих любимых домашних питомцев она предпочитает лечить у столичных ветеринаров).

– Меня интересует, надо ли покупать на перевозимую живность специальный билет и нужна ли справка от ветеринара на перевозку живого товара, – говорит Ольга Литвинова. – Я много раз ездила из Рязани в Москву на разных поездах, и с меня никаких билетов и справок не спрашивали, а в Правилах на сайте РЖД об этом написано.

Оказывается, билет для питомцев стоимостью 100 рублей на «Экспресс» до Москвы приобретается в кассе вокзала. На проходящих поездах перевозка живности обойдется их владельцу до столицы уже в 300 рублей. Справка от ветеринара тоже необходима. Работники РЖД строго к этому не относятся, но документы могут потребовать, так что лучше все же их подготовить.

Пожилая пассажирка Елена Ивановна Варежникова пожаловалась на то, что на платформе станции Шевцово очень скользко. В гололед тяжело передвигаться. Ее жалобу записали и обещали передать тем, от кого зависит решение проблемы. Пассажиры, которые ездят из Кораблина в Рязань на первой электричке (5.40), недовольны, что здание вокзала открывают только за 10 минут до отправления поезда, хотя работники приходят на вокзал уже в 5 часов утра. В мороз холодно стоять на перроне. И эту жалобу обещали передать начальству, в ведении которого находится вокзал.

– Больше всего вопросов сегодня пассажиры задали нам по поводу отмененных из Рязани на Ряжск в 8.48 и из Ряжска на Рязань в 13.08 электропоездов, – говорит начальник вокзала «Рязань-2» Альфия Тимиркаева. – Это действительно так. Электрички отменены, потому что до конца 2016 года на дороге проводятся технические работы. С Нового года эти электропоезда вновь будут ходить по расписанию.

Начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Роман Борычев и помощник Рязанского транспортного прокурора Анна Лахтикова активно помогали гражданам в ходе акции разобраться в проблемах, хотя большая часть вопросов была вне их компетенции.

– Ну, может, это и хорошо с одной стороны, – говорит Роман Борычев. – Значит, с оперативной обстановкой у нас все в порядке, раз граждан не волнуют вопросы, находящиеся в компетенции правоохранительных органов. Раньше больше вопросов задавали. Значит, проводимые нами акции не только помогают искать ответы на вопросы, но еще и воспитывают граждан. С другой стороны, на наш век работы на железной дороге хватит. По-прежнему актуально курение и распитие спиртных напитков в поездах. За это штрафуем. Краж личного имущества меньше становится, но все же они есть. О том, чтобы пассажиры не провоцировали воришек и были внимательны к своим вещам, мы постоянно им напоминаем.

Роман Борычев, несмотря на то что уже подполковник и должность занимает высокую, человек по возрасту еще молодой. И вообще, молодежи в отделе работает много. Чтобы помогать им набираться и житейской мудрости, и профессионального опыта, в Рязанском ЛО МВД создали общественный совет из числа бывших сотрудников. В акции «Час пассажира» участвовал председатель совета Николай Васильевич Мирин, много лет отдавший работе на железной дороге. Его советы помогли не только пассажирам, но и коллегам.

Подобные социально значимые акции проводятся на РЖД раз в квартал. Люди уже привыкли к ним и используют как скорую помощь в решении своих насущных п­роблем.