Вести районов

Областная общественно-политическая газета
21:21 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани отметили День энергетика С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязани сгорел автомобиль Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеНа проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»
Главная страница / Новости Рязани и области
01.12.2016
Просмотров: 264
№224 (5265) |
Первая полоса
Вести районов
Версия для печати

Вести районов

СОКОЛОВКА. В регионе подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования. ООО «Авангард» Рязанского района признано одним из победителей в номинации «Социальное партнерство: шефы и сельская школа». Хозяйство в течение ряда лет оказывает шефскую помощь всем общеобразовательным учебным заведениям, которые находятся на его территории. В частности, с 1995 года предприятие под руководством Георгия Свида помогает Рязанской средней школе: принимает участие в укреплении ее материально-технической базы, дотирует питание учеников, выплачивает стипендии наиболее талантливым ребятам, а также предоставляет помещение для бесплатных занятий в спортивных секциях (в том числе и в конно-спортивном клубе, который действует на базе сельхозпредприятия). Благодаря помощи «Авангарда» все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой. Дети получают бесплатно кисломолочную продукцию. У школы есть опытный участок земли, который ученики обрабатывают самостоятельно. Шефы помогают ребятам с самыми трудоемкими заботами – вспашкой, культивацией. Участок оснащен оригинальной поливальной системой – в нескольких точках огорода есть вывод воды из труб, что позволяет избавиться от возни со шлангами. А теплица (тоже, кстати, приобретенная при помощи и по инициативе «Авангарда») позволяет ребятам с мая по октябрь проводить опыты и наблюдать за высаженными растениями.

КАСИМОВ. В селе Торбаеве завершается строительство третьей очереди поселка комплексной компактной застройки. Проект реализуется при поддер­жке правительства области в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Жилье в поселке предназначено для работников и молодых специалистов хозяйства – одного из лучших сельскохозяйственных предприятий региона.

СКОПИН. В Скопинском доме-интернате общего типа для престарелых и инвалидов всегда рады общению с интересными творческими людьми. На днях в гости к проживающим здесь приехала главный художник ЗАО «Скопинская художественная керамика», обладатель почетного звания «Заслуженный художник Российской Федерации», лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, Почетный гражданин города Скопина Татьяна Голованова. Она рассказала об истории развития скопинского гончарного промысла, о самобытном творчестве известных художников-гончаров разных эпох и направлениях развития современного промысла.

РЫБНОЕ. В городе Луховицы Московской области прошел восьмой Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный башмачок». На него приехали более 1000 участников из полусотни городов и районов близлежащих областей. Коллектив из Рыбного «Хорошки» стал лауреатом III степени, а «Первоцвет» – дипломантом.

МИХАЙЛОВ. В сельхозпредприятии ООО «Курсор» Михайловского района Рязанской области более 2000 голов крупного рогатого скота, в том числе 850 коров. За 10 месяцев текущего года надой на одну фуражную корову в ООО «Курсор» составил 4825 кг. Вера Маркина работает мастером машинного доения 16 лет. За 10 месяцев от каждой из 48 коров своей группы она надоила по 5630 кг молока.

ПРОНСК. В Спасо-Преображенском монастыре в Пронске появилась сыроварня. Под нее оборудовали подвал в трапезной. Супруги Копыловы – Татьяна и Александр, выйдя на пенсию, решились на новое дело. С благословения игумена, отца Луки, они принялись за сыроделие, приехав из Москвы. Научившись сами, Копыловы на базе монастыря организовали «Школу сыроделия». Пока монастырские и игуменские сырные деликатесы можно отведать в здешней трапезной. Но со временем их, возможно, смогут попробовать и горожане.

Статья опубликована в номере 224 (5265) от 01 декабря 2016 года
Час пассажира
Социально значимая акция прошла на вокзале «Рязань-2»
Вячеслав Астафьев
Подарок региону
В область до конца года поступят новые школьные автобусы
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Подарок региону
В область до конца года поступят новые школьные автобусы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Автопарк «скорых» пополнится
По материалам официального сайта Правительства области
Экономика
Обоснованный и реальный
Областной бюджет принят в первом чтении
Татьяна Железнова
Общество
Помощь кстати
Поддержка аграриев в области – в числе приоритетных задач
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
С учетом замечаний и предложений
В регионе появился социальный кодекс
Татьяна Железнова
Общество
Лекарство от «болезни поведения» – сознательность
В Рязанском управлении Роспотребнадзора накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается сегодня, прошла пресс-конференция
Михаил Скрипников
Общество
Как улучшить жилищные условия?
Каждый пятый россиянин готов рассматривать вариант аренды
Светлана Максимова
Общество
Культурное наследие и общественный контроль
Общество
Почта России открывает зимнюю декаду подписки
С 1 по 11 декабря в ходе Всероссийской декады подписки во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со скидками
Авторская колонка
Жизнь без идей не стоит ничего
Димитрий Соколов
Культура
Верона. Казахстан. Рязань
Большая часть наград фестиваля «Свидания на Театральной» уехала в город Алматы
Анна Добролежа
Культура
День доброй музыки
Конкурс отечественной эстрадной песни глазами поющего корреспондента
Татьяна Клемешева
Культура
Материнское сердце
Ему посвящался фестиваль, прошедший на днях в областной библиотеке имени Горького
Валентина Севостьянова
Культура
«Судьбы веретено»
Книга с таким названием была представлена на состоявшемся в областной библиотеке имени М. Горького творческом вечере известного рязанского поэта Валерия Хлыстова
Владимир Хомяков
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru