Вести районов

СОКОЛОВКА. В регионе подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования. ООО «Авангард» Рязанского района признано одним из победителей в номинации «Социальное партнерство: шефы и сельская школа». Хозяйство в течение ряда лет оказывает шефскую помощь всем общеобразовательным учебным заведениям, которые находятся на его территории. В частности, с 1995 года предприятие под руководством Георгия Свида помогает Рязанской средней школе: принимает участие в укреплении ее материально-технической базы, дотирует питание учеников, выплачивает стипендии наиболее талантливым ребятам, а также предоставляет помещение для бесплатных занятий в спортивных секциях (в том числе и в конно-спортивном клубе, который действует на базе сельхозпредприятия). Благодаря помощи «Авангарда» все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой. Дети получают бесплатно кисломолочную продукцию. У школы есть опытный участок земли, который ученики обрабатывают самостоятельно. Шефы помогают ребятам с самыми трудоемкими заботами – вспашкой, культивацией. Участок оснащен оригинальной поливальной системой – в нескольких точках огорода есть вывод воды из труб, что позволяет избавиться от возни со шлангами. А теплица (тоже, кстати, приобретенная при помощи и по инициативе «Авангарда») позволяет ребятам с мая по октябрь проводить опыты и наблюдать за высаженными растениями.

КАСИМОВ. В селе Торбаеве завершается строительство третьей очереди поселка комплексной компактной застройки. Проект реализуется при поддер­жке правительства области в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Жилье в поселке предназначено для работников и молодых специалистов хозяйства – одного из лучших сельскохозяйственных предприятий региона.

СКОПИН. В Скопинском доме-интернате общего типа для престарелых и инвалидов всегда рады общению с интересными творческими людьми. На днях в гости к проживающим здесь приехала главный художник ЗАО «Скопинская художественная керамика», обладатель почетного звания «Заслуженный художник Российской Федерации», лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, Почетный гражданин города Скопина Татьяна Голованова. Она рассказала об истории развития скопинского гончарного промысла, о самобытном творчестве известных художников-гончаров разных эпох и направлениях развития современного промысла.

РЫБНОЕ. В городе Луховицы Московской области прошел восьмой Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный башмачок». На него приехали более 1000 участников из полусотни городов и районов близлежащих областей. Коллектив из Рыбного «Хорошки» стал лауреатом III степени, а «Первоцвет» – дипломантом.

МИХАЙЛОВ. В сельхозпредприятии ООО «Курсор» Михайловского района Рязанской области более 2000 голов крупного рогатого скота, в том числе 850 коров. За 10 месяцев текущего года надой на одну фуражную корову в ООО «Курсор» составил 4825 кг. Вера Маркина работает мастером машинного доения 16 лет. За 10 месяцев от каждой из 48 коров своей группы она надоила по 5630 кг молока.

ПРОНСК. В Спасо-Преображенском монастыре в Пронске появилась сыроварня. Под нее оборудовали подвал в трапезной. Супруги Копыловы – Татьяна и Александр, выйдя на пенсию, решились на новое дело. С благословения игумена, отца Луки, они принялись за сыроделие, приехав из Москвы. Научившись сами, Копыловы на базе монастыря организовали «Школу сыроделия». Пока монастырские и игуменские сырные деликатесы можно отведать в здешней трапезной. Но со временем их, возможно, смогут попробовать и горожане.