На пожаре в одном из поселков Рязанской области есть пострадавший

Сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Комсомольский Скопинского района поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 4 часа 46 минут. Огнем поврежден жилой деревянный двухквартирный дом с шиферной кровлей. Есть пострадавший, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человека личного состава Государственной противопожарной службы.