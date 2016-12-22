У жителя Рязанской области похитили кровать

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 35-летний житель Клепиковского района. Мужчина приехал в свой дом в деревне Сергеево и обнаружил, что из жилища пропала резная деревянная кровать.

Полицейские выехали на место и увидели, что дом находится в стадии отделки и злоумышленнику было не сложно найти лазейку и проникнуть внутрь. Там, видимо, его внимание привлекла большая кровать ручной работы с резными украшениями.

Оперативники предположили, что злоумышленник разобрал кровать в доме и вынес ее наружу по частям. Вероятность того, что кто-то из местных жителей мог заметить эти передвижения, была очень велика. Опросив возможных очевидцев, полицейские установили, что накануне с «досками» в руках по улице несколько раз проходил 27-летний местный житель. При осмотре надворной постройки в его усадьбе полицейские нашли припрятанные части кровати.

Выяснилось, что злоумышленник решил заглянуть в чужой дом и решил похитить кровать. Перетащив мебель в свой дом, злоумышленник спрятал похищенное и решил подождать, а потом установить кровать у себя дома. Краденое изъяли.

В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.