В Спасске Рязанской области скоро откроет свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат»

Жители Спасска решили назвать его в честь былинного героя, который был родом из этих мест. Комплекс рассчитан на 98 посещений одновременно. Это будет настоящий подарком жителям к Новому году.

Трехэтажное здание строители ЗАО «Научно-реставрационное управление» под руководством Владимира Тюнина возвели в рекордно короткие сроки. Сегодня здесь идут последние приготовления к его торжественному открытию. Ожидается приезд гостей из Москвы.