В первенстве Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов в обеих группах воцарилось двоевластие

В группе «А» лидируют «Атрон» и «Приток». Особо стоит отметить команду «Атрон», в составе которой тон в игре задает президент Рязанского регионального футбольного союза и главной команды области Дмитрий Малахов. «Атрон» нанес поражение команде «Сапожок» (15:4), «Иномарке-62» (11:2) и вничью (1:1) сыграл с главным соперником в борьбе за победу в групповом турнире – «Притоком».

Спор за лидерство в группе «Б» возглавляют «Ново-Рязанская ТЭЦ» и «Ока». Если «Ока» – команда, игроки которой дополняют друг друга, то в «Ново-Рязанской ТЭЦ» выделяется самый известный на Рязанщине игрок, в свое время выступавший в Премьер-лиге отечественного футбола, а ныне главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. В активе «Ново-Рязанской ТЭЦ» – победы над командой «ТЭР» из Новомичуринска (5:3), «Окой» (2:1), в пассиве – поражение от «Автоиморта» – 6:9.

Напомним, областной турнир проводится в Рязани, в спорткомплексе «Арена-Атрон». В ближайшую субботу сыграют «Иномарка-62» и «Приток», «Атрон» и «Апатит» (начало – в 10.00), «Автоимпорт» и «Спецкомплект» (11.00), на следующий день – «Ока» и «ТЭР» (14.00), 5 декабря встретятся «Ново-Рязанская ТЭЦ» и «Спецкомплект».