В традиционном в Рязанской области турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых лидеры уступили аутсайдеру

Лидирующая в группе «А» «АМКА» проиграла замыкающему турнирную таблицу «Нефтеторгу» (6:7), а еще один лидер – «Нева» – уступил занимающему предпоследнюю позицию «Вятичу» (3:7). Без потерь в турнире идут «Езиды», «Автоимпорт», ряжский «Спартак-Фан», «МГСА» и «Планета спорта» из Сасова, вслед за лидерами идут «Интерьерный вопрос», «Успенские дали», «СЛУГА» и «Цна».

В ближайшую субботу в ФСК «Александро-Невский» встретятся «Спартак-Фан» и «МГСА» (начало – в 10.00), «Аэропорт-98» и «Александро-Невский» (11.00), на следующий день – «Александро-Невский» и «Спартак-Фан» (10.00), «МГСА» и «Успенские дали» (11.00), в Рязани, в спорткомплексе «Атрон-Арена», 3 декабря состоятся матчи «ДЮСШ Фаворит» – «Нива» и «ГРПЗ» – «Юнион» (9.00), 4 декабря сыграют «Интерьерный вопрос» и «ДЮСШ Фаворит», «Езиды» и «Автоимпорт» (начало – в 15.00), «Нефтеторг» и «Вятич», «Доступное жилье» и «Юнион» (16.00), «Нива» и «АМКА» (17.00).

11 декабря стартует финальный этап – будут проведены матчи 1/8 финала, 17 декабря состоятся четвертьфинальные поединки, на следующий день – полуфиналы. Закрытие турнира запланировано на 25 декабря – в 15.00 начнется матч за третье место, по окончании которого на паркет «Арены Атрон» выйдут участники главного финального поединка.