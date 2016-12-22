В Рязанской области задержали серийного вора

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя, подозреваемого в трех кражах со взломом из магазина, фотосалона и аптеки.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в конце ноября полицейские в городе Касимове зафиксировали две кражи со взломом. В ночное время злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в аптеку и фотосалон. Похитил 16 тысяч рублей. В ходе осмотра мест преступления полицейские обнаружили одни и те же отпечатки обуви, а также другие следы, которые указывали, что к хищениям причастен 26-летний житель Касимова. Ранее он был судим за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы. Когда злоумышленник украл 6 тысяч рублей из промтоварного магазина в поселке Гусь-Железный, оперативники разыскали злоумышленника и задержали его.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ.