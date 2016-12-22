Рязанская область стала победителем Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, подведены итоги Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». Акция проводится 4 года подряд по инициативе министерства спорта России. В номинации «За креативный подход к организации акции» в группе среди органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта победителем стало министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

В течение сентября-октября в детско-юношеских спортивных школах и образовательных организациях региона проходила Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом». В массовой зарядке на стадионе спортшколы «Олимпиец» приняли участие около 3000 студентов. Тогда знаменитые рязанские спортсмены – призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, Заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Михаил Пуляев и победитель и призёр чемпионатов Европы, чемпионатов России по дзюдо, призёр чемпионатов России по самбо, мастер спорта России международного класса Андрей Волков показали ряд физических упражнений и выполнили зарядку вместе с участниками акции.