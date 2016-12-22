Житель Рязанской области украл у пенсионерки припасы и электроинструмент

По информации сайта УМВД России по области, в полицию обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что отсутствовала дома в течение нескольких дней, а когда вернулась, обнаружила, что из ее дома в деревне Акбердеево Кадомского района пропали продукты питания, спиртные напитки и электроинструмент.

Полицейские обнаружили, что в комнате приоткрыто окно, через него мог проникнуть злоумышленник. Сотрудники полиции стали опрашивать местных жителей и выяснили, что на днях неработающий житель деревни угощал приятелей спиртным и домашними соленьями. Полицейские решили разыскать молодого человека. В ходе проверки они установили причастность мужчины к краже. Как выяснили сотрудники полиции, молодой человек знал, что хозяйка дома ненадолго уедет из деревни. Выбрав день, когда пенсионерки не было дома, злоумышленник проник в жилище через окно и взял все, что смог найти – соленья, спиртное и электроинструмент. Краденое изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.