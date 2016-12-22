Нормативы ГТО на знаки отличия в Рязанской области выполнили более 3000 человек

Из них на золотые – 931 человек

В регионе подведены итоги реализации второго этапа комплекса ГТО.

В рамках внедрения комплекса ГТО во всех муниципальных образованиях созданы центры тестирования, оснащенные необходимым спортивным оборудованием, активно проводится подготовка населения к сдаче норм. По итогам реализации второго этапа комплекса нормативы на знаки отличия в регионе выполнили 3102 человека, из них на золотые – 931 житель области. В настоящее время в автоматизированной информационной системе ГТО зарегистрировано около 40 тысяч рязанцев, в том числе более 37 тысяч школьников. В регионе проводится большое количество тематических мероприятий, в том числе семинары, декады ГТО, фестивали. В частности, состоялась областная социально-спортивная акция «Выполни нормы ГТО – поддержи наших в Рио!», в которой приняли участие свыше 2200 воспитанников детских оздоровительных лагерей региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области